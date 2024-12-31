Россияне атаковали дронами две маршрутки в Херсоне

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Российские войска утром, 31 декабря, атаковали беспилотниками две маршрутки в Херсоне

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

"Сегодняшним предновогодним утром российские оккупанты из беспилотников атаковали в прибрежной зоне центральной части города сразу два маршрутных автобуса", - отметил он.

По словам главы МВА, у одного из водителей автобуса акубаротравма. Пассажиры не травмировались. Также в результате атаки поврежден транспорт.

Напомним, недавно в поселке Тягинка в Херсонской области российские военные сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль, погиб мужчина.