На Херсонщине в результате обстрелов повреждены две многоэтажки: погиб человек, есть раненые
В Херсонской области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов один человек погиб и трое получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 44 населенных пункта области.
Враг обстреливал объекты критической и социальной инфраструктуры. Также под огнем находились жилые кварталы населенных пунктов региона. В частности, оккупанты повредили 2 многоэтажки и 14 частных домов. Также повреждены автомойка, гараж и частные автомобили.
В результате российских обстрелов один человек погиб, еще три получили ранения.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу декабря погиб один человек, 17 получили ранения.
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