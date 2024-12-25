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В Херсонской области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов один человек погиб и трое получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 44 населенных пункта области.

Враг обстреливал объекты критической и социальной инфраструктуры. Также под огнем находились жилые кварталы населенных пунктов региона. В частности, оккупанты повредили 2 многоэтажки и 14 частных домов. Также повреждены автомойка, гараж и частные автомобили.

В результате российских обстрелов один человек погиб, еще три получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу декабря погиб один человек, 17 получили ранения.