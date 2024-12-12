Російська армія накрила з артилерії селище поблизу Херсона: пошкоджена житлова інфраструктура

фото: Херсонська ОВА

У середу, 11 грудня, окупаційні війська РФ обстріляли з артилерії селище Білозерка Херсонського району. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

На щастя, ніхто з мешканців Білозерки не постраждав.

"Зафіксовано щонайменше три "прильоти", через які пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки. У будівлях – потрощено дахи, паркан, вибито шибки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 12 грудня окупаційні війська РФ атакували дроном магазин у Херсоні. Вчора загарбники вдарили по селищу Козацьке Бериславського району. Загинули дві людини, є поранений.

Раніше повідомлялося, що протягом доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів шестеро цивільних дістали поранення.