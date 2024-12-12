Российская армия накрыла из артиллерии поселок вблизи Херсона: повреждена жилая инфраструктура

фото: Херсонская ОВА

В среду, 11 декабря, оккупационные войска РФ обстреляли из артиллерии поселок Белозерка Херсонского района. В результате вражеских ударов повреждены многоквартирный и частный дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

К счастью, никто из жителей Белозерки не пострадал.

"Зафиксировано по меньшей мере три "прилета", из-за которых поврежден многоквартирный и частный дома. В зданиях – разбиты крыши, забор, выбиты стекла", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 12 декабря оккупационные войска РФ атаковали дроном магазин в Херсоне. Вчера захватчики ударили по поселку Казачье Бериславского района. Погибли два человека, есть раненый.

Ранее сообщалось, что в течение суток в Херсонской области в результате российских обстрелов шесть гражданских получили ранения.