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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

"Через скидання вибухівки з дрона 82-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення плеча, ноги та грудної клітини. Потерпілу шпиталізували", — йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки російських дронів постраждав 78-річний чоловік. Пенсіонер дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 9 грудня, російські війська атакували 31 населений пункт Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще семеро цивільних дістали поранення.