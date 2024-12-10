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10 декабря 2024, 11:40

Россияне сбросили взрывчатку на пригород Херсона: ранены мирные жители

10 декабря 2024, 11:40
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Во вторник, 10 декабря, российские оккупанты в очередной раз атаковали беспилотниками поселок Антоновка Херсонского района. В результате вражеских ударов пострадали местные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"Из-за сброса взрывчатки с дрона 82-летняя женщина получила взрывную травму, обломочные ранения плеча, ноги и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали", — говорится в сообщении.

Также в результате атаки российских дронов пострадал 78-летний мужчина. Пенсионер получил взрывную травму и обломочное ранение ноги. В настоящее время он находится под наблюдением медиков.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 декабря, российские войска атаковали 31 населенный пункт Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще семь гражданских получили ранения.

РФ война Херсонская ОГА оккупанты Херсонская область БПЛА атака пострадавшие взрывчатка
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