Росіяни завдали ударів по місту Златопіль на Харківщині: 10 постраждалих
У вівторок, 10 грудня, окупанти кілька разів вдарили ракетами по місту Златопіль Лозівського району
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Внаслідок атак постраждали 10 людей. Серед них – двоє чоловіків 49, 59 років і вісім жінок від 29 до 62 років. Вісім людей госпіталізовані.
Інформація оновлюється.
Нагадаємо, впродовж 9 грудня російські війська атакували 31 населений пункт Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, семеро цивільних дістали поранення.
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