Росіяни обстріляли Херсон: поранена жінка

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Внаслідок чергової атаки на Херсон сьогодні, 27 листопада, поранення дістала мирна жителька. Загарбники вдарили по Дніпровському району міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що в момент ворожого обстрілу 70-річна жінка перебувала на вулиці.

"В неї — вибухова травма, уламкове поранення живота, передпліччя та гомілки. Бригада "екстренки" доправила потерпілу до лікарні. Нині вона — під наглядом медиків", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби на Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 11 людей.