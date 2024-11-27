Россияне обстреляли Херсон: ранена женщина
В результате очередной атаки на Херсон сегодня, 27 ноября, ранения получила мирная жительница. Захватчики ударили по Днепровскому району города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что в момент вражеских обстрелов 70-летняя женщина находилась на улице.
"У нее — взрывная травма, обломочное ранение живота, предплечья и голени. Бригада "экстренки" доставила пострадавшую в больницу. Сейчас она — под наблюдением медиков", — говорится в сообщении.
Напомним, в течение суток в Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 11 человек.
Россияне выпустили по Украине почти 90 дронов: как отработала ПВОВсе новости »
27 ноября 2024, 09:35На Киевщине в результате ночной атаки дронов повреждены многоэтажки
27 ноября 2024, 09:01В результате ночной атаки "шахедов" в Киеве есть пострадавшие
27 ноября 2024, 07:00
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Украина получила финансовую помощь в $4,8 млрд от Всемирного банка
27 ноября 2024, 11:47Мужчина, которого узнали на видео с террористом "Моторолой", получил 10 лет тюрьмы
27 ноября 2024, 11:26С начала войны более 40 генералов ВСУ уволены из-за состояния здоровья, - "Радио Свобода"
27 ноября 2024, 11:10В Харьковской области пограничники сожгли танки, бронетехнику и пушки россиян
27 ноября 2024, 11:10Полиция и СБУ в Одессе задержали трех поджигателей админзданий, двое из них - подростки
27 ноября 2024, 11:02Суд в Хмельницкой области вынес приговор военному, который застрелил своего командира
27 ноября 2024, 10:48Стало известно, когда в Киеве установят главную елку
27 ноября 2024, 10:27Теракт возле здания полиции в Житомире: задержаны пять подозреваемых, среди них есть несовершеннолетние
27 ноября 2024, 10:12Россияне выпустили по Украине почти 90 дронов: как отработала ПВО
27 ноября 2024, 09:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все блоги »