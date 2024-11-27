Россияне обстреляли Херсон: ранена женщина

Иллюстративное фото: Нацполиция

В результате очередной атаки на Херсон сегодня, 27 ноября, ранения получила мирная жительница. Захватчики ударили по Днепровскому району города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что в момент вражеских обстрелов 70-летняя женщина находилась на улице.

"У нее — взрывная травма, обломочное ранение живота, предплечья и голени. Бригада "экстренки" доставила пострадавшую в больницу. Сейчас она — под наблюдением медиков", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение суток в Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 11 человек.