Росіяни обстріляли зупинку транспорту у Новій Каховці, є загиблі та поранені
Російські війська сьогодні, 26 листопада, вдень вдарили по зупинці громадського транспорту в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
На відео, оприлюднених у медіа, зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту, пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди.
Прокуратура розпочала кримінальну провадження за фактом порушення правил та звичаїв ведення війни. У межах слідства прокурори спільно зі слідчими вживають заходів для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення.
За даними місцевих медіа, загинули чотири людини, ще 17 поранені.
Окупанти звинувачують у обстрілі українських військових.
Нагадаємо, вранці, 26 листопада, окупаційні війська РФ скинули вибухівку з дрона на цивільне авто в Дніпровському районі Херсона. Постраждали щонайменше троє мирних жителів.