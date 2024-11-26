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26 листопада 2024, 17:15

Росіяни обстріляли зупинку транспорту у Новій Каховці, є загиблі та поранені

26 листопада 2024, 17:15
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фото: Херсонська обласна прокуратура
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Російські війська сьогодні, 26 листопада, вдень вдарили по зупинці громадського транспорту в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

На відео, оприлюднених у медіа, зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту, пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди.

Прокуратура розпочала кримінальну провадження за фактом порушення правил та звичаїв ведення війни. У межах слідства прокурори спільно зі слідчими вживають заходів для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення.

За даними місцевих медіа, загинули чотири людини, ще 17 поранені.

Окупанти звинувачують у обстрілі українських військових.

Нагадаємо, вранці, 26 листопада, окупаційні війська РФ скинули вибухівку з дрона на цивільне авто в Дніпровському районі Херсона. Постраждали щонайменше троє мирних жителів.

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