Россияне обстреляли остановку транспорта в Новой Каховке, есть погибшие и раненые

фото: Херсонская областная прокуратура

Российские войска сегодня, 26 ноября, днем ударили по остановке общественного транспорта во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

На видео, обнародованных в СМИ, зафиксированы последствия удара по остановке общественного транспорта, поврежден автобус, есть раненые и погибшие люди.

Прокуратура приступила к уголовному производству по факту нарушения правил и обычаев ведения войны.

По данным местных медиа, погибли четыре человека, еще 17 ранены.

Оккупанты обвиняют в обстреле украинских военных.

Напомним, утром, 26 ноября, оккупационные войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Днепровском районе Херсона.