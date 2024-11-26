На Одещині знищили розвідувальний безпілотник росіян
Прикордонники 25 листопада виявили та успішно знищили на Одещині ворожий дрон-розвідник "Орлан-10"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Таким чином вогнева група прикордонників унеможливила ще один потенційний удар по Одещині, забезпечивши життя та здоровʼя людей", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 26 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА – 188-ма. Сили ППО збили 76 ворожих дронів.
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