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У вівторок, 26 листопада, росіяни скинули вибухівку з дрона на велосипедиста у селищі Велетенське Херсонського району

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

"У Велетенському армія рф скинула вибухівку з дрона на чоловіка, котрий їхав велосипедом", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненнями ніг. Лікарі надають 65-річному пораненому всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 26 листопада ворожі безпілотники атакували енергетиків в Дніпропетровській області. На щастя, вони встигли укритись та залишились неушкодженими.