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26 листопада 2024, 12:05

У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто: поранені 3 містян

26 листопада 2024, 12:05
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Сьогодні вранці, 26 листопада, окупаційні війська РФ скинули вибухівку з дрона на цивільне авто в Дніпровському районі Херсона. Постраждали щонайменше троє мирних жителів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що росіяни атакували Дніпровський район близько 09:00. Внаслідок удару 57-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та ссадна голови. Також до лікарні з мінно-вибуховою травмою звернувся 63-річний чоловік. Медики дообстежують цивільних.

Третьою постраждалою виявилася ще одна мешканка Херсона.

"До лікарні звернулась 53-річна жінка. В неї діагностували мінно-вибухову травму та контузію", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонщини одна людина загинула, ще четверо мирних мешканців постраждали.

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