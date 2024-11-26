Ракетний удар по Харкову 25 листопада: у лікарнях залишаються восьмеро поранених
Після російського ракетного удару 25 листопада по Харкову в лікарнях залишаються восьмеро постраждалих людей
Про це повідомила речниця Харківської ОВА Олена Шаповал, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.
"У лікарнях залишаються восьмеро людей: п‘ятеро перебувають у відділенні хірургії, троє – у нейрохірургії. Важкопоранених немає”, – сказала Шаповал.
Як розповів мер Ігор Терехов у телеефірі, серед поранених – працівники та відвідувачі центру надання адмінпослуг.
Комунальники продовжують усувати наслідки удару: вчора закрили 85% вікон. У пошкоджених будівлях відновили електро-, тепло-, водо-, газопостачання.
Нагадаємо, росіяни здійснили ракетний обстріл центра Харкова 25 листопада близько 8:30. Отримали поранення 25 людей.
В ОВА показали наслідки ворожого удару по центру Харкова.