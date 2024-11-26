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26 листопада 2024, 15:14

Ракетний удар по Харкову 25 листопада: у лікарнях залишаються восьмеро поранених

26 листопада 2024, 15:14
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Після російського ракетного удару 25 листопада по Харкову в лікарнях залишаються восьмеро постраждалих людей

Про це повідомила речниця Харківської ОВА Олена Шаповал, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"У лікарнях залишаються восьмеро людей: п‘ятеро перебувають у відділенні хірургії, троє – у нейрохірургії. Важкопоранених немає”, – сказала Шаповал.

Як розповів мер Ігор Терехов у телеефірі, серед поранених – працівники та відвідувачі центру надання адмінпослуг.

Комунальники продовжують усувати наслідки удару: вчора закрили 85% вікон. У пошкоджених будівлях відновили електро-, тепло-, водо-, газопостачання.

Нагадаємо, росіяни здійснили ракетний обстріл центра Харкова 25 листопада близько 8:30. Отримали поранення 25 людей.

В ОВА показали наслідки ворожого удару по центру Харкова.

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