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26 ноября 2024, 12:05

В Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто: ранены 3 горожан

26 ноября 2024, 12:05
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня утром, 26 ноября, оккупационные войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Днепровском районе Херсона. Пострадали не менее трех мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что россияне атаковали Днепровский район около 09:00. В результате удара 57-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ссадная голова. Также в больницу с минно-взрывной травмой обратился 63-летний мужчина. Медики дообследуют гражданских.

Третьей пострадавшей оказалась еще одна жительница Херсона.

"В больницу обратилась 53-летняя женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму и контузию", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Херсонщины один человек погиб, еще четверо мирных жителей пострадали.

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