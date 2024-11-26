В Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто: ранены 3 горожан

Иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня утром, 26 ноября, оккупационные войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Днепровском районе Херсона. Пострадали не менее трех мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что россияне атаковали Днепровский район около 09:00. В результате удара 57-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ссадная голова. Также в больницу с минно-взрывной травмой обратился 63-летний мужчина. Медики дообследуют гражданских.

Третьей пострадавшей оказалась еще одна жительница Херсона.

"В больницу обратилась 53-летняя женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму и контузию", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Херсонщины один человек погиб, еще четверо мирных жителей пострадали.