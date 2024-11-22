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Сьогодні вдень, 22 листопада, війська Росії вдарили по селищу Зеленівка Херсонського району. Внаслідок атаки дрона постраждав місцевий мешканець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що росіяни атакували Зеленівку близько 12:30. Під удар ворожого безпілотника потрапив 46-річний чоловік.

"Він дістав вибухову травму і поранення ніг. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги", — йдеться в повідомленні.

Як уточнив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, до медичного закладу потерпілого ушпиталили в тяжкому стані.

Нагадаємо, на Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще двоє поранені.