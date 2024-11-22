Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на тролейбус у Херсоні

фото: Херсонська МВА

Сьогодні вдень війська РФ вдарили по громадському транспорті в Херсоні. Під удар ворожого БпЛА потрапив тролейбус

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

Він уточнив, що минулося без потерпілих.

"Цього разу рашисти скинули з дрона вибухівку на тролейбус у Дніпровському районі. На щастя, без поранених. У тролейбусі вибиті вікна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще двоє поранені.