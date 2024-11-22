Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на тролейбус у Херсоні
Сьогодні вдень війська РФ вдарили по громадському транспорті в Херсоні. Під удар ворожого БпЛА потрапив тролейбус
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.
Він уточнив, що минулося без потерпілих.
"Цього разу рашисти скинули з дрона вибухівку на тролейбус у Дніпровському районі. На щастя, без поранених. У тролейбусі вибиті вікна", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще двоє поранені.
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