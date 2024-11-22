В пригороде Херсона россияне атаковали мужчину дроном: пострадавшего госпитализировали
Сегодня днем, 22 ноября, войска России ударили по поселку Зеленовка. В результате атаки дрона пострадал местный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что россияне атаковали Зеленовку около 12:30. Под удар вражеского беспилотника попал 46-летний мужчина.
"Он получил взрывную травму и ранение ног. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.
Как уточнил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, в медицинское учреждение пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб человек, еще двое ранены.
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