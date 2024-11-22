На Донеччині росіяни вбили мирного жителя, поранені 7 людей
Минулої доби, 21 листопада, російські окупаційні війська завдали 2 132 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та семеро зазнали поранень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Покровськ, Сіверськ, села Малинівка та Олександро-Калинове. Російські загарбники пошкодили 36 цивільних об’єктів, із них — 22 житлових будинків.
"Сіверськ окупанти накрили з артилерії — вбили цивільну особу", — йдеться у повідомленні.
Також протягом 21 листопада:
- На Костянтинівку РФ скинула дві керовані авіабомби "ФАБ-250" — поранені шість мирних жителів, пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, котельня, заклад освіти, газопровід та електромережа.
- В Олександро-Калиновому внаслідок удару бомбою "ФАБ-250" травмовано людину, руйнувань зазнали 11 приватних будинків.
- У Покровську ворожий дрон пошкодив гараж і господарську споруду.
- Внаслідок обстрілу Малинівки пошкоджене агропідприємство.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, агенти партизанського руху АТЕШ допомогли знищити підрозділ дронів російської армії в Донецькій області.