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22 листопада 2024, 16:25

На Донеччині росіяни вбили мирного жителя, поранені 7 людей

22 листопада 2024, 16:25
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фото: Нацполіція
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Минулої доби, 21 листопада, російські окупаційні війська завдали 2 132 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та семеро зазнали поранень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Покровськ, Сіверськ, села Малинівка та Олександро-Калинове. Російські загарбники пошкодили 36 цивільних об’єктів, із них — 22 житлових будинків.

"Сіверськ окупанти накрили з артилерії — вбили цивільну особу", — йдеться у повідомленні.

Також протягом 21 листопада:

  • На Костянтинівку РФ скинула дві керовані авіабомби "ФАБ-250" — поранені шість мирних жителів, пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, котельня, заклад освіти, газопровід та електромережа.
  • В Олександро-Калиновому внаслідок удару бомбою "ФАБ-250" травмовано людину, руйнувань зазнали 11 приватних будинків.
  • У Покровську ворожий дрон пошкодив гараж і господарську споруду.
  • Внаслідок обстрілу Малинівки пошкоджене агропідприємство.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, агенти партизанського руху АТЕШ допомогли знищити підрозділ дронів російської армії в Донецькій області.

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