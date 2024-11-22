Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на троллейбус в Херсоне
Сегодня днем войска РФ ударили по общественному транспорту в Херсоне.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
Он уточнил, что обошлось без пострадавших.
"На этот раз рашисты сбросили с дрона взрывчатку на троллейбус в Днепровском районе. К счастью, без раненых. В троллейбусе выбиты окна", - говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб человек, еще двое ранены.
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