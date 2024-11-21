Російська армія вбила мешканця Херсонщини, поранені 10 цивільних

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Протягом 20 листопада російські окупанти обстрілювали 12 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 10 мирних мешканців постраждали

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Придніпровське, Комишани, Антонівка, Садове, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Берислав, Вірівка, Нововоронцовка та Бургунка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення, з них — 1 дитина", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по пункту видачі хліба та автозаправній станції. Військові РФ обстріляли житлові квартали, через що пошкоджені п'ять багатоповерхівок та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж і приватні автомобілі.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти завдали удару по селу Токарівка Херсонського району. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки на Херсон 20 листопада поранення дістали двоє місцевих жителів — 17-річна дівчина та 48-річна жінка.