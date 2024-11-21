Российская армия убила жителя Херсонщины, ранены 10 гражданских

Иллюстративное фото: Нацполиция

В течение 20 ноября российские оккупанты обстреливали 12 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 10 мирных жителей пострадали

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Приднепровское, Камышаны, Антоновка, Садовое, Новодмитровка, Томина Балка, Широкая Балка, Берислав, Веровка, Нововоронцовка и Бургунка.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Российские захватчики били по пункту выдачи хлеба и автозаправочной станции. Военные РФ обстреляли жилые кварталы, из-за чего повреждены пять многоэтажек и восемь частных домов. Также оккупанты изуродовали гараж и частные автомобили.

Напомним, накануне российские оккупанты нанесли удар по селу Токаревка Херсонского района. В результате атаки погиб местный житель.

Также сообщалось, что в результате атаки на Херсон 20 ноября ранения получили двое местных жителей - 17-летняя девушка и 48-летняя женщина.