В Херсонской области в результате российских обстрелов погибли два человека, еще 15 ранены

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Глава областной администрации отметил, что российские военные избивали по критической и социальной инфраструктуре региона.

Также под ударом врага оказались жилые кварталы населённых пунктов региона. Были повреждены 5 многоэтажек и 23 частных дома. Кроме того, обстрелы уничтожили частные автомобили.

Всего за сутки из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 15 получили ранения.

Напомним, ранее также сообщалось, что за прошедшие сутки российские кафиры нанесли 415 ударов по территории Запорожской области. Под вражеским огнем оказались 12 населённых пунктов области.