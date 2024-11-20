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20 ноября 2024, 07:44

В Херсонской области в результате российских обстрелов погибли два человека, еще 15 ранены

20 ноября 2024, 07:44
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фото иллюстративное: полиция
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За прошедшие сутки российские войска обстреливали 21 населенный пункт Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Глава областной администрации отметил, что российские военные избивали по критической и социальной инфраструктуре региона.

Также под ударом врага оказались жилые кварталы населённых пунктов региона. Были повреждены 5 многоэтажек и 23 частных дома. Кроме того, обстрелы уничтожили частные автомобили.

Всего за сутки из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 15 получили ранения.

Напомним, ранее также сообщалось, что за прошедшие сутки российские кафиры нанесли 415 ударов по территории Запорожской области. Под вражеским огнем оказались 12 населённых пунктов области.

война Херсонская ОГА обстрелы Херсонская область Прокудин Александр Сергеевич
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