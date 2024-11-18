Российские войска обстреляли село в Херсонской области: пострадал гражданский

Иллюстративное фото: Нацполиция

В понедельник, 18 ноября, российские оккупанты нанесли удар по селу Токаревка Херсонского района. В результате атаки пострадал местный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что в результате вражеского удара ранения получил 72-летний житель Токаревки. Пенсионера госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой, ранением грудной клетки, ног, рук и живота.

"Пострадавший - в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь" , - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 ноября оккупанты атаковали поселок Камышаны Херсонского района. Пострадал местный житель.