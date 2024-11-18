Российские войска обстреляли село в Херсонской области: пострадал гражданский
В понедельник, 18 ноября, российские оккупанты нанесли удар по селу Токаревка Херсонского района. В результате атаки пострадал местный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что в результате вражеского удара ранения получил 72-летний житель Токаревки. Пенсионера госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой, ранением грудной клетки, ног, рук и живота.
"Пострадавший - в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь" , - говорится в сообщении.
Напомним, утром 18 ноября оккупанты атаковали поселок Камышаны Херсонского района. Пострадал местный житель.
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