Війська РФ обстріляли з артилерії та БпЛА Козацьке на Херсонщині: поранені 2 цивільних

фото: Херсонська ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що внаслідок артилерійського обстрілу та скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків - 52 і 62 років. В обох херсонців діагностували уламкові поранення ніг.

"Потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 15 листопада російські загарбники били по 15 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та 10 цивільних постраждали.