В Іспанії затримали жителя Київщини, якого підозрюють у махінаціях із тарифами в Івано-Франківську

Фото: Офіс Генерального прокурора

В Іспанії затримали 40-річного жителя Київщини, якого підозрюють в організації злочинної групи та заволодінні понад 71 млн грн під час формування тарифів на теплопостачання в Івано-Франківську

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, підозрюваний очолював злочинну організацію з п’яти осіб. До неї входили засновник і керівники приватних компаній, які виробляли та транспортували теплову енергію в Івано-Франківській громаді. Кінцевим бенефіціаром пов’язаних підприємств був сам організатор.

Упродовж опалювальних сезонів 2021–2023 років учасники організації, за версією слідства, подавали органам місцевого самоврядування недостовірні розрахунки для формування тарифів. Зокрема, вони штучно завищували витрати на виробництво тепла та приховували його фактичні втрати під час транспортування.

Унаслідок цього бюджету Івано-Франківська завдали збитків на понад 71 млн грн. Водночас мешканці міста, за даними слідства, сплачували за теплову енергію, якої фактично не отримували.

У грудні 2025 року чоловікові заочно повідомили про підозру в заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. У січні 2026 року йому оголосили нову підозру — у створенні та керівництві злочинною організацією, заволодінні майном в особливо великих розмірах і внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

За даними слідства, чоловік виїхав з України ще в червні 2025 року. 22 січня 2026 року його оголосили в міжнародний розшук.

Наразі прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури готують запит до компетентних органів Іспанії щодо екстрадиції підозрюваного в Україну.

Обвинувальний акт щодо чотирьох інших учасників організації скерували до суду в березні 2026 року. Судовий розгляд їхньої справи триває.

Нагадаємо, що прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора психоневрологічного інтернату.