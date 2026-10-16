На Херсонщині судитимуть колишню проректорку за співпрацю з окупантами

Фото: Херсонська обласна прокуратура

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишньої проректорки Херсонської державної морської академії, яку обвинувачують у впровадженні російських освітніх стандартів на тимчасово окупованій території

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За версією слідства, жінка погодилася стати "першою проректоркою" так званої "Херсонской государственной морской академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова". Вона брала участь в організації роботи закладу та сприяла переходу освітнього процесу на стандарти РФ і навчанню російською мовою.

У липні 2022 року обвинувачена очолила комісію представників трудового колективу, яка затвердила статут закладу та уповноважила його керівника зареєструвати документ відповідно до російського законодавства.

Обвинувальний акт скерували до суду за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури. Жінці інкримінують впровадження стандартів освіти держави-агресора в закладі освіти на тимчасово окупованій території — ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.