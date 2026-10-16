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16 жовтня 2026, 17:15

У Дніпрі чоловіка судили за TikTok із ТЦК

16 жовтня 2026, 17:15
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі судили чоловіка, який публікував у TikTok відео з інформацією про місця та час роботи груп оповіщення ТЦК. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У Дніпрі чоловік створив у TikTok акаунт, який назвав "Служба безпеки клієнтів". Там він публікував відео про роботу військових ТЦК на вулицях міста. Слідство зауважило, що ці публікації допомагали військовозобов’язаним уникати зустрічей із групами оповіщення, що перешкоджало поповненню Сил оборони України.

Суд призначив покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині судили жінку за поширення TikTok матеріалів. Йдеться про відео, які виправдовували та заперечували збройну агресію РФ проти України.

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