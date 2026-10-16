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16 жовтня 2026, 17:41

Наркотики в електронних цигарках і желейних цукерках: на Дніпропетровщині викрили групу збувачів

16 жовтня 2026, 17:41
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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На Дніпропетровщині правоохоронці викрили групу із семи осіб, які, за даними слідства, продавали наркотики через Telegram, поштові відправлення та кур’єрську доставку

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Під час обшуків поліцейські вилучили наркотики вартістю понад 10,3 млн грн, готівку та два автомобілі. За попередніми даними, щомісячний прибуток від незаконної діяльності групи перевищував 3 млн грн.

За даними слідства, діяльність групи координував 32-річний організатор. До незаконного збуту він залучив інших учасників, які фасували наркотичні речовини, готували посилки, оформлювали поштові відправлення, доставляли замовлення та отримували гроші від продажу.

Заборонені речовини реалізовували через Telegram, поштові служби та кур’єрів. Частину наркотиків продавали у вигляді електронних пристроїв для куріння, заправлених наркотичною рідиною, а також підмішували в желейні цукерки.

Сімом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво та збут наркотичних засобів.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.

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