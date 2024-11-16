Росіяни вдарили з авіації по селу біля Купʼянська: постраждали 3 людини

фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні опівдні, 16 листопада, російські окупаційні війська завдали авіайційний удар по селу Осиново Купʼянського району. Внаслідок обстрілу постраждали троє мирних жителів

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, російські війська завдали авіаудар по селу Осиново близько 12:00. Під час атаки авіаційний боєприпас влучив по території приватного домоволодіння.

"Одна мешканка зазнала гострої реакції на стрес, ще одна жінка та чоловік отримали поранення", — йдеться в повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Харківщині ракетами С-300. Зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.