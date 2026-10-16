Російський дрон атакував цивільне підприємство в Харкові: четверо постраждалих
У Немишлянському районі Харкова внаслідок російської атаки безпілотника на територію цивільного підприємства постраждали четверо людей. Через влучання у виробничо-складську будівлю сталися руйнування та виникла пожежа
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Горіли конструктивні елементи даху будівлі.
До ліквідації наслідків удару залучили підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Інформація про стан постраждалих наразі не уточнюється
Нагадаємо, вранці 16 жовтня російські війська здійснили атаку безпілотниками на Харків. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 16 постраждалих.
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