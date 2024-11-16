Войска РФ обстреляли из артиллерии и БпЛА Казацкое в Херсонской области: ранены гражданские

фото: Херсонская ОВА

В воскресенье утром, 16 ноября, российская армия атаковала поселок Казацкое Каховского района. В результате обстрелов пострадали местные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что в результате артиллерийских обстрелов и сброса взрывчатки с дрона пострадали двое мужчин - 52 и 62 лет. У обоих херсонцев диагностировали обломочные ранения ног.

"Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 15 ноября российские захватчики били по 15 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и 10 гражданских пострадали.