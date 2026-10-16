Заволодіння зерном ДПЗКУ на $60 млн: організатор схеми постане перед судом

Фото: НАБУ

Перед судом постане власник міжнародного зернотрейдера російського походження, якого обвинувачують в організації схеми заволодіння зерном ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на понад 60 мільйонів доларів США

Про це повідомили у НАБУ, передає RegioNews .

За даними слідства, зерно державної компанії через низку суб’єктів господарювання поставили до Саудівської Аравії. Постачання здійснювали на умовах післяплати, що, за версією слідства, не відповідало ринковим нормам. У результаті ДПЗКУ не отримала коштів за продукцію, а збитки державної компанії сягнули 60 мільйонів доларів США.

Понад 40,9 мільйона доларів із цієї суми, за даними слідства, легалізували через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі.

У травні 2026 року слідство щодо організатора схеми завершили. Тепер він постане перед судом.

За даними слідства, до оборудки причетні ще п’ятеро осіб. Стосовно трьох колишніх представників ДПЗКУ та власника іноземної компанії суд уже ухвалив обвинувальні вироки. Щодо ще одного представника зернотрейдера триває судовий розгляд.

Вину обвинуваченого мають довести в суді.

Нагадаємо, що поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмиснику, який побив охоронця фермерського господарства та заволодів автомобілем з зерном.