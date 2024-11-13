Російські війська вдарили по передмістю Херсона: постраждали цивільні
Сьогодні вранці, 13 листопада, війська Росії вдарили по селищу Антонівка Херсонського району. Внаслідок атаки дрона постраждали двоє людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що росіяни атакували Антонівку близько 09:00.
"У чоловіка, який потрапив під атаку ворожого дрона, діагностували вибухову травму та уламкове поранення руки. 85-річна жінка дістала вибухову травму, поранення тулуба, обличчя, рук та ніг", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обох потерпілих ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, через сьогоднішній обстріл Берислава Херсонській області загинула мирна жителька, дві жінки поранені.
Також повідомлялося, що 12 листопада внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонщини 10 людей отримали поранення.