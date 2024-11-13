Окупанти вдарили дроном поблизу ТЦ у Харкові: є пошкодження

ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 13 листопада, російські війська атакували дроном Харків. Ворожий БпЛА влучив поблизу одного з торговельних центрів міста

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, "приліт" ворожого БПЛА стався у Салтівському районі міста.

"Удар прийшовся поблизу одного з торгівельних центрів. Пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 11:49: біля місця прильоту поряд з ТЦ пошкоджені більше 20 припаркованих машин, контактну мережу тролейбуса. Станом на зараз без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дронових атак по Харкову 12 листопада постраждали троє людей.