Росіяни атакували Берислав на Херсонщині: загинула жінка, є поранені

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Сьогодні зранку росіяни обірвали життя жительки Берислава. Через атаку ворожого БпЛА смертельні поранення дістала 52-річна жінка. Мої співчуття рідним загиблої", — йдеться у повідомленні.

Також через атаку ворожого дрона постраждали ще двоє місцевих жительок. Наразі вони перебувають у лікарні.

"61-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення руки та ампутацію пальця. У 43-річної потерпілої – вибухова травма, поранення голови та передпліччя", — додали в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонщини отримали поранення 10 людей.