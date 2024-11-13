Росіяни атакували Берислав на Херсонщині: загинула жінка, є поранені
Зранку 13 листопада окупаційні війська РФ атакували місто Берислав Херсонській області. Внаслідок ворожих ударів загинула мирна жителька, дві жінки поранені
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Сьогодні зранку росіяни обірвали життя жительки Берислава. Через атаку ворожого БпЛА смертельні поранення дістала 52-річна жінка. Мої співчуття рідним загиблої", — йдеться у повідомленні.
Також через атаку ворожого дрона постраждали ще двоє місцевих жительок. Наразі вони перебувають у лікарні.
"61-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення руки та ампутацію пальця. У 43-річної потерпілої – вибухова травма, поранення голови та передпліччя", — додали в Херсонській ОВА.
Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонщини отримали поранення 10 людей.