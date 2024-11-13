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13 ноября 2024, 12:21

Российские войска ударили по пригороду Херсона: пострадали гражданские

13 ноября 2024, 12:21
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня утром, 13 ноября, войска России ударили по поселку Антоновка Херсонского района. В результате атаки дрона пострадали два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что россияне атаковали Антоновку около 09:00.

"У мужчины, попавшего под атаку вражеского дрона, диагностировали взрывную травму и обломочное ранение руки. 85-летняя женщина получила взрывную травму, ранения туловища, лица, рук и ног", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

Напомним, из-за сегодняшнего обстрела Берислава Херсонской области погибла мирная жительница, две женщины ранены.

Также сообщалось, что 12 ноября в результате обстрелов населенных пунктов Херсонщины 10 человек получили ранения.

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