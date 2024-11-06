Окупанти атакували Херсон: у тяжкому стані до лікарні ушпиталили чоловіка

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В середу вранці, 6 листопада, російські загарбники завдали чергового удару по Херсону. Важкі поранення дістав літній чоловік

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

Відомо, що близько 10:30 росіяни атакували Херсон дроном. Через вибух постраждав 68-річний чоловік, який у момент атаки перебував на подвір’ї. У тяжкому стані пенсіонера ушпиталили до лікарні.

"У потерпілого вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкові поранення ока, плеча та ноги", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 6 листопада війська РФ вдарили по селищу Зеленівка Херсонського району. Поранення дістали дві жінки.