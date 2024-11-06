Росіяни обстріляли передмістя Херсона: постраждали дві жінки

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Сьогодні вночі, 6 листопада, російські війська вдарили по селищу Зеленівка Херсонського району. Загарбники влучили в житловий будинок, поранення дістали місцеві мешканці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що внаслідок "прильоту” однин із житлових будинків перетворився на руїни. Постраждали двоє місцевих жительок.

"61-річній жінці надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. У неї – вибухова травма та забій ноги. У лікарні наразі перебуває 82-річна місцева жителька. У потерпілої діагностували вибухову травму та струс головного мозку", — йдеться в повідомленні.

В ОВА показали наслідки нічних російських обстрілів Зеленівки.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів за минулу добу в Херсонській області п'ятеро людей були поранені.