Оккупанты атаковали Херсон: в тяжелом состоянии в больницу госпитализировали мужчину

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В среду утром, 6 ноября, российские захватчики нанесли очередной удар по Херсону. Тяжелые ранения получил пожилой мужчина

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Известно, что около 10:30 россияне атаковали Херсон дроном. Из-за взрыва пострадал 68-летний мужчина, который в момент атаки находился во дворе. В тяжелом состоянии пенсионера госпитализировали в больницу.

"У пострадавшего взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, контузия, обломочные ранения глаза, плеча и ноги", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 6 ноября войска РФ ударили по поселку Зеленовка Херсонского района. Ранения получили две женщины.