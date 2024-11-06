Вночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами: результати роботи ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч проти 6 листопада російські війська запустили по Україні дві керовані авіаракети та понад 60 дронів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, росіяни завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П.

Також були запущені по Україні 63 дрони - "Шахеди" та безпілотники невстановленого типу.

Станом на цю хвилину підтверджено збиття 38 ворожих безпілотників. ППО працювала у дев'яти областях України: у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на 6 листопада російські війська завдали дронового удару по енергетичній інфраструктурі Миколаївської області.