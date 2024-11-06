На Херсонщині внаслідок російських обстрілів отримали поранення п'ятеро людей

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У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських ударів п'ятеро людей були поранені

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Зокрема, є влучання по об'єктах критичної інфраструктури у регіоні, адмінбудівлі, банківській установі.

Також внаслідок обстрілів є пошкодження в житлових кварталах населених пунктів. Пошкоджено багатоповерхівку та 26 приватних будинків.

Окрім того, зазнали пошкоджень газогін, сільгосптехніка та приватні автомобілі.

Протягом доби через російську агресію п'ятеро людей отримали поранення. Під вогнем ворога були 17 населених пунктів області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на 6 листопада російські війська завдали дронового удару по енергетичній інфраструктурі Миколаївської області.