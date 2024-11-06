На Херсонщині росіяни обстріляли лікарню

фото: Херсонська ОВА

У ніч проти 6 листопада російські війська завдали удару по лікарні у селищі Білозерка на Херсонщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок двох ударів були вибиті вікна в одному з корпусів та технічному приміщенні. Є руйнування кухні у лікарні та кабінетах.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсонській області за минулу добу внаслідок російських ударів п'ятеро людей були поранені.