Россияне обстреляли пригород Херсона: пострадали две женщины

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Сегодня ночью, 6 ноября, российские войска ударили по поселку Зеленовка Херсонского района. Захватчики попали в жилой дом, ранения получили местные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что в результате "прилета" один из жилых домов превратился в руины. Пострадали двое местных жительниц.

"61-летней женщине оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. У нее – взрывная травма и ушиб ноги. В больнице находится 82-летняя местная жительница. У пострадавшей диагностировали взрывную травму и сотрясение головного мозга", — говорится в сообщении.

В ОВА показали последствия ночных российских обстрелов Зеленовки.

Напомним, в результате российских ударов за минувшие сутки в Херсонской области пять человек были ранены.