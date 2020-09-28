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28 вересня 2020, 21:20

На Херсонщині банда викрала гроші з рахунків майже ста іноземців

28 вересня 2020, 21:20
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Зловмисникам загрожує до шести років ув’язнення
Фото: flicr
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Співробітники Департаменту кіберполіції Херсонщини викрили групу зловмисників у несанкціонованому списанні грошей з банківських рахунків громадян Східної Європи.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт Нацполіції України.

Кіберполіція встановила, що до таких дій причетні п’ятеро жителів Херсонщини, віком 22-27 років. Молодики розробили шкідливе програмне забезпечення, що давало змогу їм заволодівати грошима з банківських карток.

Правопорушники, видаючи себе за працівників банку, у телефонних розмовах дізнавалися реквізити рахунків та інші персональні дані іноземців. Молодики надсилали їм на електронні скриньки листи, що містили посилання на "вірус". Таким чином вони отримували доступ до банківського рахунку. Далі гроші потерпілих списували та обготівковували в Україні.

За попередніми підрахунками, від таких дій постраждали близько ста осіб. Їм завдано збитків на понад $20 тисяч.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази.

Фігурантам оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним – позбавлення волі на строк до шести років. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Херсоні викрили дві онлайн-порностудії з мільйонними оборотами .

Херсон кіберзахист банки Карта гроші крадіжка банда поліція кримінальна справа
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