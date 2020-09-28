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28 вересня 2020, 14:43 2

У Херсоні прогнозують два тури виборів мера – РЕЙТИНГ

28 вересня 2020, 14:43 2
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Лідерами перегонів поки що є нардеп Ігор Колихаєв та колишній мер Херсона Володимир Сальдо
Лідерами перегонів поки що є нардеп Ігор Колихаєв та колишній мер Херсона Володимир Сальдо
Фото: Facebook
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Результати соціологічних опитувань свідчать, що переможець виборної гонки на посаду мера Херсона визначиться у другому турі, оскільки жодний з кандидатів у першому турі не набирає 50% голосів.

Про це свідчать дані, оприлюдені компанією "РЕЙТИНГ", пише RegioNews.

Серед кандидатів у мери Херсона лідером є Ігор Колихаєв ("Нам тут жити"): 31,2% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. 23,2% готові підтримати Володимира Сальдо (блок Сальдо), 13,4% - Юрія Кирилова (Слуга народу), 8,6% – Михайла Опанащенка (ОПЗЖ), по 5,3% – Івана Глухова та Василя Федіна, 3,3% – Миколу Кононенка, Рейтинг інших – нижчий 3%. Не визначились за кого голосуватимуть близько 13% опитаних.

Моделювання другого туру мерських виборів показало, що за умови виходу до нього І.Колихаєва та В.Сальдо перемогу отримав би лідер партії "Нам тут жити!" з результатом 57% проти 34% (серед тих, хто має намір голосувати). У парі з Ю.Кириловим, І.Колихаєв отримав би перемогу з результатом – 59% проти 25%.

Нагадаємо, Чернівцям також прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера тут поки що немає.

вибори рейтинг мер Херсон голосування соціологія Кандидат
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