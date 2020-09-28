Очільник "Укрзалізниці" боротиметься з крадіжками публічно

За його словами, дуже багато дизпалива крадуть на перегонах і станціях

За його словами, дуже багато дизпалива крадуть на перегонах і станціях

Фото з відкритих джерел

Глава правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив про намір боротися з побутовими крадіжками і розкраданнями відкрито.

Як інформує RegioNews, про це топ-менеджер сказав в інтервʼю "Економічній правді". "До всіх зловживань та махінацій має бути нульова толерантність. Навіть до побутових крадіжок", — зазначив Жмак. За його словами, дуже багато дизпалива крадуть на перегонах і станціях. "Є групи, які ми вже викрили, займаються зливом дизелю в каністри, а потім просто викидають їх на ходу потяга. Технологічно не можна стати і зливати пальне от просто так. Зараз одне із завдань, яке я поставив – це оснастити всі потяги GPS (маяками, — ред.), щоб ми розуміли, де він є", — сказав Жмак. Він зазначив, що в планах є впровадження інтерактивної карти руху поїздів. "Ми впровадимо інтерактивну карту руху і я буду, сидячи у себе в кабінеті, ось на цьому екрані все бачити", — додав глава "УЗ". Нагадаємо, минулого тижня в СБУ викрили схеми під час контейнерних перевезень на залізниці.

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