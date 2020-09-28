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28 вересня 2020, 17:24 3

Очільник "Укрзалізниці" боротиметься з крадіжками публічно

28 вересня 2020, 17:24 3
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За його словами, дуже багато дизпалива крадуть на перегонах і станціях
За його словами, дуже багато дизпалива крадуть на перегонах і станціях
Фото з відкритих джерел
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Глава правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив про намір боротися з побутовими крадіжками і розкраданнями відкрито.

Як інформує RegioNews, про це топ-менеджер сказав в інтервʼю "Економічній правді".

"До всіх зловживань та махінацій має бути нульова толерантність. Навіть до побутових крадіжок", — зазначив Жмак.

За його словами, дуже багато дизпалива крадуть на перегонах і станціях.

"Є групи, які ми вже викрили, займаються зливом дизелю в каністри, а потім просто викидають їх на ходу потяга. Технологічно не можна стати і зливати пальне от просто так. Зараз одне із завдань, яке я поставив – це оснастити всі потяги GPS (маяками, — ред.), щоб ми розуміли, де він є", — сказав Жмак.

Він зазначив, що в планах є впровадження інтерактивної карти руху поїздів.

"Ми впровадимо інтерактивну карту руху і я буду, сидячи у себе в кабінеті, ось на цьому екрані все бачити", — додав глава "УЗ".

Нагадаємо, минулого тижня в СБУ викрили схеми під час контейнерних перевезень на залізниці.

Україна Укрзализныця крадіжка гроші корупція
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