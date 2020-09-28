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28 сентября 2020, 21:20 3

На Херсонщине банда похитила деньги со счетов почти ста иностранцев

28 сентября 2020, 21:20 3
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Злоумышленникам грозит до шести лет заключения
Злоумышленникам грозит до шести лет заключения
Фото: flicr
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Сотрудники Департамента киберполиции Херсонщины разоблачили группу злоумышленников в несанкционированном списании денег с банковских счетов граждан Восточной Европы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт Нацполиции Украины.

Киберполиция установила, что к таким действиям причастны пятеро жителей Херсонщины, в возрасте 22-27 лет. Молодые люди разработали вредоносное программное обеспечение, что позволяло им завладевать деньгами с банковских карт.

Правонарушители, выдавая себя за сотрудников банка, в телефонных разговорах узнавали реквизиты счетов и другие персональные данные иностранцев. Молодые люди присылали им на электронные ящики письма, которые содержали ссылку на "вирус". Таким образом они получали доступ к банковскому счету. Далее деньги потерпевших списывали и обналичивали в Украине.

По предварительным подсчетам, от таких действий пострадали около ста человек. Им причинен ущерб более $20 тысяч.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым – лишение свободы на срок до шести лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Херсоне разоблачили две онлайн-порностудии с миллионными оборотами .

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