На Херсонщине банда похитила деньги со счетов почти ста иностранцев

Злоумышленникам грозит до шести лет заключения

Злоумышленникам грозит до шести лет заключения

Фото: flicr

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт Нацполиции Украины.

Киберполиция установила, что к таким действиям причастны пятеро жителей Херсонщины, в возрасте 22-27 лет. Молодые люди разработали вредоносное программное обеспечение, что позволяло им завладевать деньгами с банковских карт.

Правонарушители, выдавая себя за сотрудников банка, в телефонных разговорах узнавали реквизиты счетов и другие персональные данные иностранцев. Молодые люди присылали им на электронные ящики письма, которые содержали ссылку на "вирус". Таким образом они получали доступ к банковскому счету. Далее деньги потерпевших списывали и обналичивали в Украине.

По предварительным подсчетам, от таких действий пострадали около ста человек. Им причинен ущерб более $20 тысяч.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым – лишение свободы на срок до шести лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Херсоне разоблачили две онлайн-порностудии с миллионными оборотами .