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28 вересня 2020, 12:56 8

На Рівненщині блокували контрабанду 800 кг "сонячного каміння"

28 вересня 2020, 12:56 8
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України блокувала масштабний канал контрабанди обробленого бурштину до однієї з азійських країн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Організував незаконний бізнес громадянин однієї з Закавказьких держав спільно з українцями. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини. Обробку "сонячного каміння" зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину, зокрема 169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каміння, 263 кг необробленого каменя загальною вартістю майже 4 мільйони гривень.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у двох державних лісгоспах Закарпаття працівники СБУ викрили нелегальні вирубки цінної деревини на понад 3,5 мільйона гривень.

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